Marche caritative au profit de la Fondation Lennox et l'asbl "Mes mains pour toi"

Les bénéfices de la marche seront aussi reversés à la Fondation Lennox afin d'améliorer le bien-être des patients, notamment via l'achat d'équipements sportifs.

Soutenez Jean-Marie en participant à son grand départ le 17 février 2018 à 9h00 et/ou en l'accompagnant sur une ou plusieurs étapes. Il marchera 1125,5 kms en 30 étapes de 25 à 50 kms par jour !



Et vous pouvez faire un don pour ces deux asbl "Mes Mains Pour Toi" au compte : BE 03 7512 0704 1284 - et pour William Lennox au compte BE 08 3631 4780 5913.

Si vous souhaitez suivre Jean-Marie Van Butsele dans son défi, c'est notamment via la page FACEBOOK

Ecoutez Jean-Marie qui était l'invité d'Aller/Retour ce mercredi :