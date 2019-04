"Manger dans le noir" ! Une expérience inédite et ce pour la bonne cause ! - Aller/Retour... Les responsables de la nouvelle asbl culturelle "Magma, Arts en Fusion" vous proposent un repas 5 services dans ... le noir ! "Cécité dans la cité" : deux soirées sont prévues dans les locaux La Clairière à ARLON les vendredi 26 et samedi 27 avril. Vous pourrez déguster un repas cinq services mais en vivant une expérience ludique ludique, drôle mais qui vous sensibilisera aux problèmes de la vie quotidienne des personnes malvoyantes ! Trois versions seront proposées avec à chaque table, un coach "voyant" pour vous encadrer et vous aider en cas de besoin Plus d'infos via notamment FACEBOOK Ecoutez Jean-pierre Kuhnémant président de Magma...