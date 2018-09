"Maintenant" Festival des Initiatives et de Transition à Ottignies

Plus de 150 ateliers, 15 films, 10 débats et une douzaine de spectacles et moments musicaux pour un programme foisonnant !

5 jours / 5 thématiques :

Energies renouvelables, Modèles économiques et participatifs émergents,

Transition intérieure, Pédagogies ouvertes, Agriculture locale

Le Festival se tient du 19 au 23 septembre au Centre ville Ottignies/Louvain-la-Neuve.

Le Festival Maintenant! est l’initiative d’un collectif de citoyens et d’associations de Louvain-La-Neuve et d’ailleurs.

Ces citoyens veulent prendre en mains la transition de notre société et y apporter des réponses locales concrètes.

Afin de rester indépendants, ils ont créé l'asbl Terre Ouverte.

Toutes les activités publiques du Festival sont gratuites, seule la projection de 5 films au Cinéscope est payante.

Réservez vite vos places ! Via le SITE

Virgnie Hess Coordinatrice de l'Ecran des Possibles et elle a assuré la programmation de la plupart des films de ce chouette festival. Elle était dans Aller/Retour ce jeudi