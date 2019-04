Magali est .. designer olfactive! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 11/04/2019 Magali Klepper, designer olfactive, propose à chacun de redécouvrir son odorat ... Après une enfance en Ardenne, Magali s'est installée en Brabant wallon, à Limal. Après avoir connu quelques problèmes de santé, elle décide de réorienter sa vie vers sa passion ... les senteurs. Elle s'inscrit à une formation pour devenir designer olfactive. Et aujourd'hui, en attendant de réaliser son rêve de créer sa propre gamme de parfums, Magali exerce son art, elle fait ses gammes en respirant des centaines d'essences pour les mémoriser et en apprendre davantage. Elle propose également des formations aux particuliers, des ateliers pour adultes et enfants. Ecoutez là