Louvain-la-Neige : un marché de Noël pas comme les autres...

Louvain-la-Neige, le Marché de Noël de Louvain-la-Neuve, c'est du 30 novembre au 20 décembre... 2018 est la 24ème édition de cet événement devenu immanquable dans le Brabant Wallon. Durant 21 jours, les deux places du cœur de ville se transforment en véritables petits villages aux airs alsaciens et accueilleront des milliers de visiteurs !

Situés sur la Grand Place et Place de L’Université, vous aurez l’occasion d’y découvrir une centaine d’exposants répartis dans pas moins de 80 chalets en bois, plongés dans une ambiance féerique et festive grâce à un décor fait de lumières et de sapins. De quoi vous donner l’impression d’être au cœur du véritable village du Père Noël !

Les visiteurs apprécieront le caractère piétonnier de la ville qui permet de se déplacer facilement et librement d’une place à une autre et les nombreux petits abris, imaginés tout spécialement pour passer un agréable moment chaleureux et convivial. On ne vous en dira pas plus, l’étonnement est d’autant plus grand sous l’effet de la surprise.