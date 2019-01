Logement insolite dans la région de Fernelmont !

Une roulotte installée au fond de son jardin depuis plus de 2 ans et pour laquelle, Anne Faber à reçu le label "insolite". Ce sont 8 hébergements edn province de Namur qui sont devenus insolites aux yeux du gouvernement wallon. Une belle reconnaissance pour Anne qui remplit plusieurs critères comme celui de présenter des caractères inhabituels ou encore grâce à sa situation géographique unique . "Chez Nanou", le lieu est pour le moins particulier puisque le visiteur dort dans le fond du jardin. L'intérieur de sa roulotte est cosy. Lit confortable, petite cuisine et salle de bains.

