Livres de fleurs du XVIe au XX siècle.

Paru pour la première fois en 1984, le remarquable ouvrage "Livres de Fleurs du XVIe au XXe sicèle, est un ouvrage totalement novateur à l'époque et reste une référence en français sur le sujet . Ce livre rend un vibrant hommage au talent de leurs auteurs, ces "artistes sur papier". Du dessin à la gravure, jusqu'à la photo, il retrace l'histoire de l'illustration botanique du seizième au vingtième siècle. Quelque thèmes complètent ce parcours : la tulipe, l'orchidée et la fougère qui éveillèrent toutes trois de vives passions à l'un à l'autre moment du temps passé . Les techniques de gravure et d'impression utilisées au cours des âges sont expliquées à travers la tulipe et ses représentations.

Les auteurs en sont Anne-Marie Bogaert-Damin et Jacques Piron, tous deux Conservateurs honoraires de la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin à Namur

Anne-Marie Bogaert-Damin était en nos studios ce mardi..

