Lisa nous partage ses « Coups de Coeur »

Lisa Joseph nous partage ses coups de coeur ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Lisa nous emmène tout d'abord au coeur de l'émotion avec le chanteur compositeur Ramona Cordova qui sera au Point Culture à Namur ce 25 mai. Ramona, ce sont 13 années partagées entre musique et boulingage en tous genres ! Musicien de rue à Moscou, ermite en Alaska, une vie riche en émotions ! Le 1er juin, Winter Woods, groupe d'indie/folk namurois joueront au Belvédère à Namur ! Un chouette projet animé par la recherche de la pureté et de l'émotion à travers les instruments acoustiques : guitare, banjo, contrebasse, clavier et violon ! Et, l'événement estival en province de Luxembourg, c'est bien le Baudet'stival à Bertrix les 12, 13 et 14 juillet. Une programmation riche avec notamment Alice on The Roof; Kendji Girac; Mossiman ... Infos complètes via le site http://www.baudetstival.be/ Coup de projecteur ce vendredi sur Maw Maw, deux liegeois qui seront à Bertrix en juillet