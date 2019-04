"Les Saisons de la Photo en Grande Forêt de Saint-Hubert" - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... Plus de 500 photos nature à découvrir sur 27 site remarquables ! Durant toute cette année 2019, les "Saisons de la Photo en Grande Forêt de Saint-Hubert" vous invitent à découvrir la Nature sauvage comme vous ne l'avez jamais vue ! Parcourez la Grande Forêt et découvrez ces 500 photos au coeur de nombreux sites remarquables pour leur nature préservée, leur patrimoine historique et leur ambiance typiquement ardennaise. Mammifères sauvages, oiseaux, insectes, fleurs, arbres, bocages, paysages ... sont présentés à travers une sélection de clichés très ethétiques, parfois impressionnants, parfois attendrissants. Toutes les infos via le site Ecoutez Stéphanie Thiry