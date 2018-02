Les Restos du Coeur recherchent des bénévoles et organisent une grande collecte de vivres

Les Restos du Cœur, ce sont :

670.000 repas par an

540 bénévoles réguliers et 70 salariés.

15 Restos, 4 antennes et 1 Foodtruck

Des services d’aide au logement, aux soins de santé, à l’éducation, mais aussi une aide juridique pour tous ceux qui n’ont plus accès à leurs droits fondamentaux