Les Rencontres Médiévales de Braine-le-Château !

Chevaliers, jongleurs, ménestrels, dragons et sorcières se donnent rendez-vous à Braine-le-Château ces 7, 8 et 9 septembre !

Pour la 25eme fois, le village de Braine-le-Château se transformera durant 3 jours en bourg moyenâgeux avec plus de 80 spectacles et animations pour tous les goûts et tous les âges ainsi qu'un marché d'une centaine d'artisans.

Le centre historique de la localité sera entièrement piétonnier et son accès sera gratuit durant tout le week-end. Le fil conducteur de l'édition 2018 : le monde des loupiots. Durant le week-end, et sur tout le site, une multitude d'activités seront proposées aux enfants.

Au programme : reconstitution d'un campement médiéval, marché artisanal, démonstrations d'archerie, de maréchalerie ferrante, théâtre, exposition ..

Ecoutez Joëlle Deceulener du Centre Culturel de Braine-le-Château, invitée de Terry lemmens dans votre émission Aller/Retour ce mardi.