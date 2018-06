Les plus belles balades à vélo électrique en Ardenne !

Les Editions Racine vous propose un chouette guide sur "Les Plus belles balades électrique en Ardenne".

Avec l'e-bike, l'Ardenne est à portée de tous les mollets !

Ce guide commis par Pierre Pauquay propose 15 balade adaptées à tous les âges et à tous les temps. Organisées en boucle, les balades traverses de sites naturels et historiques exceptionnels, elles varients de 27 à 60 km et tiennent notamment compte du réseau de points-noeufs !

Ecoutez Pierre Pauquay, invité d'Aller/Retour ce jeudi

Et pour en savoir plus c'est notamment via les Editions RACINE