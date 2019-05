Les Nuits du Cirque à l'Abbaye de Villers-la-Ville

Ce 25 mai ! Nuit du Cirque à l'Abbaye de Villers-la-Ville - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... C'est dans un cadre magnifique et prestigieux que se déroulera ce samedi 25 mai « Les Nuits du Cirque » : l'abbaye de Villers-la-Ville. Entrez dans l'univers magique .... Portées par le succès médiatique et populaires des éditions précédentes, les »Nuits du Cirque » souhaitent créer une symbiose entre la magie traditionnelle du cirque et le site prestigieux de l'Abbaye, le temps d'une soirée d'exception. Imaginez votre balade entre les plus beaux numéros de trapézistes, funambules, jongleurs, clowns,... au total plus de 50 saltimbanques vous attendent pour vous faire partager leur magie ! Ajoutez des artistes ambulants, des écoles de cirque, des grimages,... et en apothéose, un grand final à plus de 15 mètres de haut, vous êtes déjà dans l'univers magique des Nuits du Cirque ! Toutes les infos via le site 070 Ecoutez Cédric Monnoye