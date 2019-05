Les Napoléoniennes de Ligny ce prochain week-end !

Benoit Histace nous présente "Les Napoléoniennes de Ligny" - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... Revivez la dernière victoire de Napoléon, 2 jours avant Waterloo : la Bataille de Ligny ! Et cette année, les Napoléoniennes de Ligny revêtiront un caractère encore plus particulier, voire inédit, en raison de son nombre impressionnant de reconstitueurs, près de 1000 participants avec pas moins de 50 cavaliers. Et, dans le cadre de ces Napoléoniennes, une exposition playmobil réalisée par un collectionneur privé et retraçant les grandes pages historiques de la commune de Sombreffe, s'ouvrira au public dès le jeudi 30 mai jusqu'au 2 Juin. Durant tout le week-end, le visiteur sera plongé dans l’histoire impériale grâce à la reconstitution historique des bivouacs et des combats et les activités proposées pour un public averti ou familial tout le week-end au Ligny 1815 Museum (bivouacs et animations, métiers d’autrefois, concert militaire, espace enfant, estaminet 1815, …) Ecoutez Benoit Histace, organisateur