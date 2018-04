Les membres du Conseil des Enfants de Beauraing ont décidé d'offrir des ... poules à des ménages !

Ils ont ainsi rédigé une brochure sur l'élevage des poules, volatiles agréable et précieux au jardin pour notamment réduire la masse de déchets verts. Les jeunes membres du conseil ont proposé à certaines familles de l'entité de Beauraing d'adopter deux poules pondeuses. Mais attention, ne pourra bénéficier de ces poules qui le voudra. Il y a des conditions : seules les familles situées sur le territoire de l'entité ayant au moins un enfant de moins de 12 ans pourront être éligibles. Il est ainsi question d'impliquer un jeune dans le processus d'adoption. Et il faut impérativement disposer d'un jardin ou tout du moins d'un espace suffisant pour y installer un poulailler. Et si jardin c'est évidemment bien mieux pour le bien être de ces poules. Et à ce jour toutes les poules ont trouvé une "famille d'accueil". Une chouette initiative qui pourrait être adoptées par d'autres communes.

Ecoutez Véronique Jaspart de la Ville de Beauraing, invitée d'Aller/Retour cet après midi.