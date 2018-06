Les Liégeois du groupe Salazar seront de passage à Rixensart le 21 juin

Formé en 2014, le groupe Salazar avance dans le paysage de la musique pop rock belge. Les quatre jeunes liégeois ont été repérés entre autres par les Francofolies de Spa.

Les auditeurs de Classic 21 ont l'occasion d'entendre le groupe régulièrement. Et un premier album a vu le jour fin 2017 "Eye The Moon" . Ce 21 juin, Salazar passera par le Centre Culturel de Rixensart.

Et si vous souhaitez en savoir plus ICI et aussi via facebook

Ecoutez Luca le bassiste qui nous a rejoint en studio ce mercredi !