Les Journées du Patrimoine : découvrez la collection insolite des Motos Thiry à Habay !

T raditionnelles Journées du Patrimoine en Wallonie ces 8 et 9 septembre. Un riche programme insolite vous attend !

Pour cette 30eme édition, la thématique est consacrée au "Patrimoine Insolite - Les dessous du Patrimoine". Visites et animations surprenantes, étonnantes, peu accessibles, hors du commun.

Vous aurez notamment l'opportunité de découvrir la "Collection Thiry" à Habay-la-neuve. Créée il y a une trentaine d'année par Marcel Thiry. C'est après la Seconde Guerre Mondiale qu'il va concevoir sa propre moto, la M.T. un modèle unique au monde . Après ses études et sa spécialisation en automobile à Charleroi, aux Aumoniers du Travail, il va fonder, en 1951, le Garage Thiry à Habay ne province du luxembourg. Il commence par vendre et monter des moteurs pour vélos pour ensuite vendre des scooters, Vespa, des motos Gillet et Saroléa ainsi que des Zundapp, DKW...

C'est durant sa carrière de garagiste à Habay-la-Neuve que ce grand passionné de mécanique va rassembler des épaves de motos pour les restaurer avec beaucoup de soins et de passion . Au fil des années, la Collection Thiry grandit et compte aujourd'hui pas loin de 100 motos restaurées.



Un collection exceptionnelle à découvrir ce dimanche 9 septembre de 10 h à 18 H .

Elle se situe 4 rue de Neufchateau à Habay.

Et pour plus de détails sur le programme des Journées du Patrimoine c'est via le SITE



Ecoutez Jacques Vansuypeene du Syndicat d'Initiative de Habay-la-Neuve