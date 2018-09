Les Journées du Patrimoine ces 8 et 9 septembre.

Et vous pourrez également découvrir "Les dessous du patrimoine" : l'envers du décor, ce qui est généralement caché au grand public.

A noter également que des dizaines d'activités ont été prévues pour les enfants : quiz, chasse au trésor, visites guidées adaptées, contes, spectacles ..

Vous souhaitez en savoir plus ? Le programme complet est disponible via le SITE ou via Facebook