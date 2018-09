Les Fêtes de Wallonie à Namur : ne manquez pas le Village des Saveurs !

Le Village des Saveurs, une bulle qualitative où il fait bon se retrouver entre amis, en famille pour déguster les spécialités régionales authentiques. Liqueurs, chocolats... et autre produits de bouche. Comme chaque année, le Village des Saveurs propose des producteurs issus de toutes les provinces de Wallonie. Ecoutez Etienne Dethier, le président du Collège des Comités de Quartiers était l'invité d'Aller/Retour ce lundi.

En pratique, vendredi de 12 h à 23 h, samedi et dimanche de 11 h à 23 h. Entrées rue de Fer et rue Emile Cuvelier. Plus d'infos sur l'ensemble des festivités ce prochain week-end au coeur de la capitale wallonne via le SITE