Les Fêtes de Wallonie à Namur, le retour aux sources

En ce mois de septembre, les traditionnelles "Fêtes de Walllonie" sont placées sous le thème d'un "Retour aux Sources".

Un juste retour à l'équilibre entre la tradition, le devoir de mémoire et les spectacles. Bien sûr, si de nombreux concerts sont prévus, tant sur la Place d'Armes que sur la Place St Aubain, plus que jamais, les enfants seront à l'honneur, notamment grâce à l'intervention de Vincent Pagé qui, comme l'année dernière, compte bien mettre le feu Place d'Armes, lors de "L'Ecole buissonnière du P'tit Francwes" ce vendredi de 14h30 à 15h30. Il animera une "Boum" exceptionnelle, faisant danser nos enfants, chantant des refrains connus et reprenant quelques éléments de chorégraphie connus du jeune public ou aisés à apprendre ...

Autre moment important, celui de la mémoire, avec dimanche à 11 h, l'émouvante Cérémonie du Souvenir, au Cimetière de Belgrade, durant laquelle le CCW (Comité Central de Wallonie) a tenu à renforcer cette année l'implication des enfants des écoles de Namur.

Les Fêtes de Wallonie, ce sont bien sur les traditions et le folklore.

Floria Hennès du CCW et Michel Dumont responsable des Walloniades étaient nos invités dans votre émission En Direct ce vendredi. Floria revient d'abord sur les manifestations de ce week-end, dont la remise de la Gaillarde d'Argent.