Les Fêtes de Wallonie à Namur : la part belle aux familles !

Plusieurs milliers de personnes sont attendues au coeur de la capitale wallonne pour faire la fête au folklore, à la musique, au Bia Bouquet et à la .. terre wallonne. Un réel effort est fait cette année par les organisateurs pour proposer une ambiance plus familiale au fil des scènes et des quartiers .

Ainsi à côté du traditionnel resto "Nameur li Glote" , l'espace de jeux du "P'tit Françwes" offre un programme des plus sympas pour les enfants. Si vendredi (le 14) est la journée consacrée aux écoles avec les Walloniades Juniors, le week-end des 15 et 16 septembre, les petits Namurois et les autres profiteront de jeux, d'animation de grimage des concerts choisis rien que pour eux dont La Boum des enfants animée par Vincent Pagé, le seul DJ capable de faire danser tout le monde. Ce sera le dimanche à 14H30 Place d'Armes.

A noter également que Vincent Pagé présentera son spectacle "Tronches e Vie" ce samedi 8 septembre après la remise de la Gaillarde d'Argent, décernée à l'asbl Brocante de Temploux.

Vincent Pagé qui était l'invité d'Aller/Retour ce mercredi...

