Les Fêtes de Wallonie à Namur : infos pratiques.

. P. Arsenal, rue de l'Arsenal, via le Boulevard Orban et la rue du Séminaire

- Parking des Casernes 1 et 2 : entrée rue des Bourgeois et Boulevard Cauchy : ouverts et gratuit du vendredi 14 au septembre à 10 H au lundi 17 septembre à 4 h du matin.

BUS (JOUR ET NUIT)

. Bus de nuit à partir de 23 h vers la périphérie namuroise, départ de la place de la Station (Quai Mélot et Quai B)

. Ligne 51, 5 ou 27 gratuites entre le P+ R Saint-Nicolas ou le parking Namur Expo et le centre ville

. Lignes régulières en journée suivant déviations en place

TaxiTEC

Grâce au TaxiTEC, si vous êtes en possession d'un abonnement TEC, pour 2,90 E la course, vous pouvez rentrer à votre domicile en taxi dans la zone urbaine de Namur entre 22 h et 1 du matin, au départ de la Place de la station.

Les tickets TaxiTEC doivent être achetés à l'espace TEC de Namur, 25 place de la station.

Si vous souhaitez en savoir plus c'est via le SITE

TRAINS

Oubliez les embouteillages et les problèmes de parking : faites le bon choix et venez en train. Un train spécial de Namur vers Charleroi est prévu les samedi 15 et dimanche 16 septembre tôt le matin. Pour toutes les infos et horaires c'est ICI