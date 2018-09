Les Fêtes de Wallonie à Namur et le Labyrinthe de Durbuy au centre de votre émission en Direct depuis le Mandabar à Marche-en-Famenne

Affiche RTBF FETE DE WALLONIE NAMUR - © Tous droits réservés

Nos premiers invités seront Floria Hennes et Michel Dumont qui viendront nous entretenir des Fêtes de Wallonie à Namur qui se dérouleront le prochain week-end. Si les Fêtes de Wallonie voient se succéder moments de folklore, de mémoire et de traditions, elles laissent aussi la part belle à l’amusement et à la détente! Chaque année les organisateurs proposent au public des concerts gratuits en plein centre-ville. La programmation 2018 se veut diversifiée et orientée vers différents publics. Ainsi la soirée du jeudi est davantage tournée vers les étudiants, la soirée du vendredi fait la part belle aux covers, celle du samedi est consacrée " Viva Namur ", le dimanche se veut plus familial et le lundi est la journée dédiée aux artistes namurois ! Tous les détails via notamment le site RTBF WALLONIE et via FACEBOOK

Il sera aussi largement question des Walloniades. "Les Walloniades" animent la Place Saint-Aubain le samedi après-midi des Fêtes de Wallonie. On y voit des équipes s’affronter à des jeux d’antan dans une ambiance sportive et conviviale. C’est devenu un rendez-vous incontournable des Fêtes de Wallonie à Namur. Chaque année les spectateurs sont de plus en plus nombreux à soutenir leur équipe ou à se prendre au jeu de la compétition bon enfant.