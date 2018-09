Les Fêtes de Wallonie à Andenne !

Coordonné par le service des Festivités de l’Administration communale, ce rendez-vous a pris de plus en plus d’ampleur en investissant le centre-ville, en programmant des concerts et en permettant au secteur associatif de renflouer ses caisses lors d’un weekend bénéfique. Ces 15 dernières années, l’événement s’est également de plus en plus professionnalisé avec la mise en place de deux scènes, l’arrivée de spectacles de rue, la création d’un Village des Enfants et récemment d’une Zone urbaine qui se consacre entre autres aux sports de rue. Epaulée par la Zone de Police, les Pompiers et les services de prévention, l’équipe organisatrice a mis également la sécurité au cœur de ses préparatifs. Le label " BackSafe " est venu compléter ces préoccupations en félicitant les initiatives andennaises telles que l’eau gratuite dans les stands, pas de promotion d’alcool ou le rapatriement des fêtards.