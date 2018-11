Les Fêtes de la Saint-Martin : c'est à Tourinnes-la-Grosse

Les maisons et les fermes de Tourinnes-la-Grosse, Nodebais, Beauvechain, Hamme-Mille, La Bruyère et Néthen se transforment pour l'occasion en centres de culture : expositions (parcours d’art contemporain, parcours Off et parcours spécial Max Van der Linden), concerts, animations et un spectacle collectif auquel prennent part la population de Tourinnes et des environs, des comédiens amateurs, des musiciens, des danseurs et une chorale …