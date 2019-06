Les Fêtes de la Musique à Louvain-la-Neuve - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... La RTBF partenaire des Fêtes de la musique, comme chaque jour de cette semaine, on vous propose le journal de la fête de la musique avec un focus sur une ville en particulier, aujourd’hui direction Louvain la Neuve avec ce vendredi des concerts à la Ferme du Biéreau Concerts gratuits et nombreuses activités dès 17 H au départ de la Place de l'Accueil. Programme complet via le site fermedubiéreau.be Terry LEMMENS a pris contact avec Gabriel Alloin, le directeur de la Ferme du Biéreau