Les erreurs à éviter quand on rénove sa maison !

Des travaux de rénovation, c’est parfois trop long, trop éprouvant, trop coûteux… Du coup, on commet des erreurs et le résultat final pas toujours à la hauteur du projet de départ.

Pour éviter d’être déçu et apprendre des expériences des autres, voici les 8 erreurs à ne pas faire quand on rénove sa maison ou son appartement :

1. Sous-estimer les éléments irréversibles (Lorsqu’on achète une maison à rénover, le coup de cœur ou le discours optimiste d’une agence peuvent faire oublier certains éléments irréversibles. Impossible, par exemple, de déplacer ou de faire pivoter sa maison, ce qui a des conséquences importantes au quotidien)

2. Négliger son rêve de départ (Quand on visite une maison à rénover, on imagine à quoi elle pourrait ressembler après travaux. Et c’est une bonne chose ! Créer des ouvertures au sud à tel endroit, refaire toute l’isolation pour pouvoir se passer de chauffage central, déplacer la cuisine dans une grande pièce de vie, s’équiper d’un poêle à bois, isoler la toiture et aménager les combles, abattre une annexe de mauvaise qualité, rénover un vieux plancher, planter des arbres…)

3. Vouloir tout faire tout seul (Pour limiter le coût de la rénovation, on peut réaliser certains travaux soi-même : électricité, plomberie, isolation, plafonnage, pose de parquet… Cela permet de faire de belles économies mais demande d’investir beaucoup de temps et d’avoir les compétences nécessaires. Mieux vaut être un auto-constructeur averti ou se faire bien conseiller. C’est donc plutôt adapté aux petites rénovations ou aux travaux de finition).

4. Commencer son chantier sans planning (On sous-estime très souvent le temps nécessaire pour réaliser ses travaux. Davantage encore en rénovation qu’en construction. Or, on cherche en général à de ne pas trop étaler les travaux : parce qu’on habite ailleurs entre-temps et qu’on veut réduire la durée des doubles loyers ou parce que l’on vit en mode " camping " dans une maison en chantier).

5. Oublier de faire un budget (La rénovation de sa maison ou de son appartement constitue probablement la plus grosse dépense qu’on réalisera dans sa vie. La majorité des Belges emprunte sur 10, 15, 20 et même parfois 30 ans. En nouvelle construction, le budget est en général proposé par l’entrepreneur général. En rénovation, c’est plus compliqué si ce n’est pas un seul entrepreneur qui prend en charge tous les travaux).

6. Faire des économies sur l’isolation (En travaux, l’isolation du bien à rénover mérite une attention particulière : plus l’isolation est performante, plus on aura une facture d’énergie basse et un confort de vie élevé pendant toute la vie du bâtiment. Si on refait la toiture, les revêtements des sols ou des murs, c’est une occasion à ne pas rater d’isoler au préalable !

7. Faire un grand tas de tous ses déchets de chantier (Les chantiers de rénovation commencent souvent par une phase de démolition. Au lieu de tout jeter dans un grand conteneur, on procède plutôt à une déconstruction sélective. )

8. Choisir des matériaux trop bon marché (À trop vouloir économiser, on risque de simplement reporter les dépenses à plus tard ! Ce serait dommage de devoir rapidement remplacer ou rénover des matériaux parce qu’on n’aura négligé la qualité. Au final, on perd du temps et de l’argent. Des matériaux aux composants dangereux peuvent aussi créer ou accentuer des soucis de santé.)

Il s'agit bien entendu ici d'un bref sommaire de ces 8 erreurs à ne pas commettre. Stéphanie Grofils nous les détaille. Ecoutez là au micro de Terry Lemmens