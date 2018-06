Les entreprises peuvent aussi faire appel à Natagora dans le cadre du Réseau Nature.

Le Réseau Nature vous propose de l’information sous forme de fiches conseils, de vidéos, de références bibliographiques et d’un carnet d’adresses. En souscrivant à la charte et en recevant le label, votre terrain est reconnu et vos efforts pour la biodiversité sont valorisés. Ce projet éco-social est accessible à tous et met en réseau les acteurs grâce à une carte interactive.

Dans le cadre du Réseau Nature, les entreprises aussi peuvent faire appel à Natagora. Virginie Hess nous explique quels sont les apports possibles de Natagora et le plus que ça apporte aux entreprises.