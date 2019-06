Les "Coups de coeur " de Lisa - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 28/06/2019 Notre séquence en collaboration avec Lisa Joseph de "CHEZ LISA" à Namur Lisa nous emmène ce vendredi notamment à OHEY pour le BLUEBIRD Festival qui se tiendra les 26 et 27 juillet prochain. un "P'tit" festival tout cosy à l'ambiance délicieuse Durant le mois d'aout, 6 concerts sont programmées dans le Parc de la Plante à Namur. Et parmi les artistes présents, Jeremy Walch. Lisa nous le présente .. Nous plongerons ensuite un peu plus loin dans le temps puisqu'il sera question du "Deep in the Woods" à Massembre, début septembre. Pas moins de 15 concerts programmés sur 3 jours Ecoutez Lisa Joseph