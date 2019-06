Les "Coups de Coeur" de Lisa !

Dans une semaine, la Fête de la Musique battra son plein aux quatre coins de nos provinces ! Lisa nous propose un arrêt ce vendredi à Marche-en-Famenne ou, la jeune chanteuse belge d'origine espagnole Ana Diazz sera présente ce 21 juin Place aux Foires . Ses chansons urbaines sont nourries de soul, de jazz, de hip-hop, de flamenco... A découvrir !

Et on reste en province de Luxembourg avec la présence de Wave of the Moon ! Ils sont 4, ils nous emportent dans leur univers pop rock ! Formation du sud du pays, Wave of the Moon propose une musique à la fois douce et enjouée ! A découvrir le 22 juin à Habay-la-Neuve !

The KVB c'est un projet originaire de Londres ! Sur scène ils sont deux. Et ils combinent guitares, synthé et boites à rythme pour vous proposer du rock alternatif . Ce dimanche 23 juin, ils vous emmèneront dans une atmosphère bien à eux et ca promet d'être un concert de "feu de dieu" (cfr Lisa !)

C'est au Centre Culturel d'IZEL

