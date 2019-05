Les coups de Coeur de Lisa - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 31/05/2019 Lisa Joseph de "Chez Lisa" à Namur nous propose ce vendredi ses "coups de coeur" Fête de la Musique Armless Poacher est un jeune groupe de indie/pop/rock bruxellois composé de trois amis et musiciens. À eux trois, ils apportent dans l'univers musical actuel un vent de fraîcheur et de nouveauté. Ils ont du talent et de l'énergie à revendre. A découvrir dans le cadre des Fêtes de la Musique au Village N°1 à Ophain Restons en Brabant wallon 3 concerts au Rideau Rouge à Lasnes le 20 juin : Alehan, Louis Aguilar et Montevido. Ecoutez Lisa !