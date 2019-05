Lisa Joseph nous présente ses "coups de coeur" - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Lisa Joseph de Chez Lisa à Namur . Elle nous emmène ce vendredi à Godinne, pour le Festival Godifest ces 1à, 11 et 12 mai ! Toutes les infos via facebook notamment Le 24 mai prochain, concert Annabel Lee et Fabiola à la Brasserie de l'Echasse à Namur. Ecoutez Lisa Joseph