Les "Coups de Coeur" de Lisa ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 03/05/2019 Notre séquence en collaboration avec Lisa Joseph de "Chez Lisa" à Namur.. Il est tout d'abord question ce vendredi de concerts prévus au Château de Hannêche en province de Luxembourg. Ces 10, 11 et 12 mai il y en aura pour tous les goûts : folk; irish rock; electro; jazz ... Nous reviendrons ensuite Chez Lisa à Namur où se produira le 18 mai prochain Antynomy, un projet musical franco-belge, mélange de rock indie et musique électronique Direction ensuite la province de Luxembourg avec un concert A Giant Dog à l'Entrepot à Arlon le 19 mai. Ecoutez Lisa Joseph