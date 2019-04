Les "Coups de Coeur" de Lisa !

Il est ce jour tout d'abord question du Concert de Michael Feuerstack - The Fire Haverst à la Brasserie de l'Echasse à Namur le 25 avril. Cet artiste talentueux nous vient tout droit de la scène montréalaise ! "Fire Harvest" nous vient d'Utrecht et propose une musique profondément mélancolique, quelque part entre l'indie folk, folk noir et post-rock.

Ensuite nous irons du côté de Lasne, au Rideau Rouge pour un concert du groupe liégeois Dalton Telegram. Ce sera le 25 avril.

