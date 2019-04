Les "Coups de Coeur" de Lisa Joseph - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Bbt wallon - 12/04/2019 Notre séquence en collaboration avec Lisa Joseph de "Chez Lisa" à Namur ... Les 19 et 20 avril prochain ne manquez pas la 3eme édition du Festival "Vagafestoch'" à Gembloux ! Un festival engagé et responsable . Détails avec Lisa.. Nous prendrons ensuite la direction du Wex à Marche-en-Famenne ou les 5 musiciens liégeois du groupe Ykons présenteront leur premier album "Reflected" le 20 avril. Et pour terminer, restons en province de Luxembourg à la Halle du Bouillon Blanc à Sensenruth avec la présentation du premier EP "Sub Rosa " de Léonor Et Sweet Jane Ecoutez Lisa Joseph