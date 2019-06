Les "Coups de Coeur" de Lisa Joseph

Les Coups de Coeur de Lisa ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 21/06/2019 Lisa Joseph de "Chez Lisa" à Namur nous partage ses coups de coeur .. Et Lisa nous présente tout d'abord le Verdur Rock qui se déroulera le 29 juin à Namur. "LE" festival chéri par les Namurois nous revient pour une 34eme édition.. Il sera ensuite question de la 2eme édition du Festival de la Carrière à Bioul qui se tiendra le 17 aout prochain. Bimbo Delice, Juditk Koddo, Ricky Hollywood ... et Roos Denayer, entre autres ! Toutes les infos via notamment facebook Et nous terminerons en Brabant wallon, avec les Sentiers de Sart Risbart (Incourt) du 22 au 25 aout ! Ecoutez Lisa Joseph