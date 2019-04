Les coups de coeur de Lisa Joseph ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 05/04/2019 Notre séquence "Coups de Coeur " de Lisa de CHEZ LISA .. Il est question ce jour d'un concert James David Murphy, Chez Lisa et Chez Sapristi à Namur le 11 avril, du Festival Beauraing is Not Dead et d'un concert Barnil Brohters au Centre Culturel de Jodoigne !