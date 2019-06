Les coups de coeur de Lisa ! Focus sur les Fêtes de la Musique à Namur !

Les Coups de Coeur de Lisa : Les Fêtes de la Musique - Aller-Retour Namur, Luxembourg et Brabant... Et Lisa nous emmène au coeur des prochaines fêtes de la musique ! Au coeur de la capitale wallonne, deux jours de fêtes sur 2 parcours et dans des endroits insolites ! Ce sera pour les vendredi 21 et samedi 22 juin ! Avec notamment Elvin Byrds, un projet solo de Renaud Ledru, auteur - compositeur - interprête du duo alt folk Alaska Gold rusch. Il est maintenant seul sur scène avec une guitare et revient aux racines de la musique folk.