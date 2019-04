Les canards coureurs indiens, prédateurs naturels de limaces ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... Agissons pour "Un printemps sans pesticides" ! usqu'au 20 juin, des centaines d'actions sont organisée autour du "ZERO PESTICIDE" Des actions dont le but est de sensibiliser les pouvoirs public et le citoyen à réduire voire à supprimer définitivement tout usage de produits toxiques, herbicide, pesticides... et ce DEFINITIVEMENT Parmi ces activités, direction la province de Luxembourg où ce dimanche 14 avril vous êtes attendus à la "Renai Cense" microferme au village de Censes dans l'entité de Houffalize. Et ce pour une activités pour le moins originale : les canards coureurs indiens ! Une réelle solution pour réduire les populations de limaces au jardin. Découvrez ces curieux et amusants volatiles et apprenez tout sur eux : comment les loger, comment les nourrir et les soigner et surtout ,comment les introduire au jardin, au potager ou dans une parcelle de maraichage. Le rendez vous est fixé à 10 H pour une visite d'une durée de 2 heures. Prix : 10 euros. Gratuit pour les enfants sous surveillance d'un parents. Il est indispensable de réserver. Jean-Marc Decerf à contacté la responsable, Sylvie La Spina.