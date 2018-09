Les Ambassadeurs : Namur Insolite !

Les Ambassadeurs - © Tous droits réservés

Armelle et ses experts, le chef Jean-Philippe Watteyne et le chroniqueur Guy Lemaire continuent d'explorer les richesses du terroir . Pilotés par des passionnés, ambassadeurs de leur région, ils découvrent des pépites touristiques, culinaires et patrimoinales.

Pour ce premier numéro de la saison, ils nous emmènent à Namur pour une visite insolite de la capitale wallonne. Parmi les surprises que les Namurois ont réservées à Armelle : une balade en pousse-pousse jusqu'au Musée de la Fraise à Wepion, une initiation au stand up paddle sur la Meuse...

De son côté, Guy Lemaire nous fera découvrir le patrimoine namurois.

A ne pas manquer sur La Une TV ce samedi 8 septembre à 13H40.

Ecoutez Christophe Stefanski, journaliste en charge de l'émission. Il était l'invité d'Aller/Retour ce vendredi

