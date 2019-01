Il n'est pas toujours aisé d'occuper les enfants par ces journées courtes et plutôt grises !

Le Réseau Idée nous donne des conseils pour utiliser ce temps libre pour sensibiliser les plus jeunes à l'environnement et favoriser le rapprochement avec la nature de façon simple et ludique. Comme notamment des bricolages en matières naturelles . Ecoutez Dominique Willemsens