"Les 4 saisons de ma voisine Fernande" est le titre de l'ouvrage que Dominique vient de publier aux Editions Renaissance du Livre.

"Icone et symbole parfait de la Belgique profonde, la voisine Fernande revient en force et en farce dans cette deuxième compilation de ses mésaventures. Toujours avides de se rendre mutuellement service, elle et son auteur de voisin enchaînent les bonnes intentions et les petits cadeaux qui se muent systématiquement en dérapages catastrophiques et en cascades de gags"...

Dominique Watrin était l'invité de Jean-Marc Decerf ce mardi.