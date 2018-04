Légitimus passe Incognitus au Festival du Rire de Rochefort ce vendredi 27 !

Ancien membre des Inconnus, Pascal Légitimus poursuit son chemin en solo.

Après avoir triomphé avec un premier one-man-show Pascal Légitimus, acteur caméléon et Virtuose de l’Humour,revient avec un spectacle unique et déjanté intitulé "Légitimus Incognitus".

Dans ce nouveau spectacle, il partage ses délires et son regard acéré sur notre société, Infidélité, homosexualité, superstitions ou encore les choses qui prennent de la place dans nos vies comme les portables… et les insupportables.

Il y parle de lui, de nous, des autres, à travers une série de nouveaux personnages que vous aurez plaisir à découvrir… et, pour certains, à retrouver grâce a des petits clins d’œil complices aux Inconnus !

Pascal Légitimus était au micro de Terry Lemmens dans Aller/Retour .

Vous pouvez encore réserver vos places pour ce 27 avril au festival de rire de Rochefort ici