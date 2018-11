"Le voyage des mages" : le nouveau spectacle de Luc Petit...

Le vent souffle et d’immenses dunes de sable se profilent au loin.

La chaleur est insoutenable et pourtant, une force inexplicable vous fait tenir debout.

Des ombres approchent et se dessinent.

Ils sont trois.

Trois Rois Mages à la recherche de l’étoile du berger !

Entreprenez un voyage extraordinaire et aidez-les à trouver la lumière à travers monts et mirages, si loin que ce périple risque de vous faire tourner la tête avec une performance renversante unique au monde !

Une nouvelle fois, le magicien de la scène Luc PETIT, vous emmène dans son rêve et, le temps d’un spectacle, vous plongera dans son univers féerique dans les plus belles Cathédrales de Bruxelles et de Wallonie.

Montez sur votre chameau, accrochez bien vos enfants et soyez prêts à rencontrer l’inattendu.

De la danse, du cirque, de la magie, de la musique enchanteresse et des paillettes plein les yeux sont au programme.



Vous rêvez d’aventures ? Plus de 30.000 spectateurs sont déjà venus rêver avec nous l’hiver dernier, faites de même et rejoignez-nous pour vivre une expérience inoubliable !

A Namur à la Cathédrale Saint-Aubain du 13 au 16 décembre.

A Bastogne à l'église Saint-Pierre du 20 au 23 décembre.



http://noeldescathedrales.be/voyage-des-mages/