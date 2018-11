Le Trail du second souffle : Natagora se mobilise...

Le trail du second souffle est une manifestation sportive et engagée qui se déroule sur le tracé du projet de liaison autoroutière "Cerexhe-Heuseux-Beaufays". Elle vise à sensibiliser aux conséquences négatives de la construction de cette nouvelle infrastructure pour ce poumon vert liégeois.

Les coureurs et marcheurs parcourons des espaces verts exceptionnels (zone Natura 2000) aux caractéristiques naturelles uniques, comme les pelouses calaminaires, et découvriront des paysages à couper le souffle.



Virginie Hess était en studio pour nous parler de la mobilisation de Natagora dans ce trail du second souffle qui aura lieu à Beaufays ce 18 novembre...