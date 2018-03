Le service environnement de Rixensart organise un "défi familles à objectif zéro déchet" !

Le service environnement de la Commune de Rixensart a reçu plus de 70 candidatures en à peine plus de deux semaines. Ce beau défi lancé sur trois mois (de mars à juin) s'inscrit dans une vision plus large de réduction des déchets à l'échelle communale, pour laquelle la commune elle-même se porte candidate pour devenir "commune zero dechet".

Les familles s'engagent notamment à adopter 2 poules, à participer à des ateliers ZD avec des acteurs locaux, à réaliser des défis ZD.. Dans l'accompagnement que le service environnement leur propose, un carnet de bord leur sera remis reprenant toutes les "initiatives zéro déchet" répertoriées dans la commune.