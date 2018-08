Le salon Valériane, le plus grand salon bio ouvre ses portes à Namur Expo ce 31 aout.

Nature & Progrès, l'une des associations pionnières du "Monde Bio" organise la 34eme édition du Salon Valériane ces 31 août, 1er et 2 septembre à Namur Expo.

Thématique 2018 "Je jardine BIO, et vous ?"

Valériane, c'est plus de 20 000 visiteurs sur 3 jours qui vont à la rencontre de plus de 300 exposants passionnés et scrupuleusement sélectionnés. Ils sont producteur, fabricants, grossistes ,artisans, représentants d'associations environnementales, éco-constructeurs.

Face au réchauffement climatique, à la pollution, à la destruction de la biodiversité et des écosystèmes, à l'épuisement des ressources naturelles, une prise de conscience des problèmes écologiques se développe. Ces préoccupations environnementales, que de plus en plus de citoyens revendiquent les conduisent à vouloir jardiner de façon éco-responsable en pratiquant le jardin bio. Cette année, Valériane déborde d'idées vertes pour que le jardin dans tous ses états soit au coeur de cette 34ème édition. . Parce que le JARDIN au sens large du terme peut être décliné à l'infini : nourricier, olfactif, visuels, lieu de biodiversité..