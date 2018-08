Le Salon Valériane dès ce 31 aout à Namur Expo !

Le plus grand salon bio de Wallonie ouvre ses portes ce vendredi à Namur Expo.

L’événement de la rentrée à Namur c'est le Salon Valériane ! 34eme édition du plus grand salon Bio de Wallonie qui ouvrira ses portes à Namur Expo ce vendredi à 10 H.

Valériane, c'est plus de 20 000 visiteurs sur 3 jours qui viennent à la rencontre de plus de 300 exposants passionnés et scrupuleusement sélectionnés. Ils sont producteurs, fabricants, grossistes, artisans, représentants d'associations environnementales, éco-constructeur..

La thématique de cette édition 2018 : "Je jardine bio, et vous ?"

Le parrain, Luc Noel présentateur de l'émission "Jardins et Loisirs" , concepteur du magazine du même nom.

"Parce que le JARDIN au sens large du terme peut être décliné à l'infini : nourricier, olfactif, visuel, lieu de biodiversité, 'il est un enclos qui protège et qui rassure'. Lieu de partage, de rencontre mais aussi de douceurs et de sérénité, le jardin est nécessaire à notre équilibre. Venez découvrir au travers l'espace jardinier du salon, le programme des conférences, les exposants, une librairie spécialisée, tout ce que le jardin peut englober".