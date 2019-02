Le Salon SIEP (Information Etudes et Profession) et une comédienne rochefortoise dans votre émission En Direct ce vendredi

Le Salon SIEP (Service d'Information Etudes et Profession) , c'est LE rendez-vous incontournable pour vous informer dans une bonne ambiance.

Au Salon qui se tiendra les 22 et 23 février à Namur Expo, ce ne sont pas moins de 98 stands et 170 exposants qui vous accueilleront. Le thème de cette éditon 2019 : "Des métiers pour votre avenir "

'Des robots stupéfiants, l’aéronautique et ses différents métiers, l’électromécanique et ses nouvelles technologies, l’industrie alimentaire et ses différentes facettes, une immersion en réalité virtuelle pour réparer un satellite au beau milieu de l’espace, les métiers de la construction…'

Venez tester les simulateurs de vol, d’engin de chantier et de soudure !

Cinq espace découvertes : Information-Orientation; Emploi-Formatons; Etudes; International et Jeunesse

Des informations qui vous concernent, que vous soyez face à un choix d'orientation scolaire ou de réorientation professionnelle , voire à la recherche d'un emploi !

Des exposants compétents, variés, disponibles et dynamiques.

Des démonstrations de métiers insolites ou traditionnels mais toujours réalisées avec passion par les élèves et professeurs d'écoles namuroises ou d'ailleurs.

L'équipe du SIEP à votre écoute pour vous guider et répondre à vos questions sur les études, les formations et les professions.

Bref... un cocktail pétillant d'informations en prélude à votre choix d'études ou de formation !

