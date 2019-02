Le Salon Siep à Namur Expo ces vendredi 22 et samedi 23 février

Le salon SIEP prendra place à Namur Expo ce vendredi 22 et samedi 23 février. Une occasion supplémentaire de s’informer, être conseillé(e) et guidé(e) dans ses choix professionnels grâce à la présence de nombreux organismes d’insertion professionnelle, offices régionaux de l’emploi, formateurs, conseillers emploi, professeurs d’universités, etc.